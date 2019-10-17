SAÜ’de ‘Osmanlı Döneminde Matematik’ konulu konferans gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SAÜ’de ‘Osmanlı Döneminde Matematik’ konulu konferans gerçekleşti

İHA

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferansta 'Osmanlı Döneminde Matematik' konuşuldu.

SAÜ’de ‘Osmanlı Döneminde Matematik’ konulu konferans gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi tarafından gerçekleştirilen konferansta ‘Osmanlı Döneminde Matematik’ konuşuldu.
Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezince (SASGEM) “Osmanlı Klasik Dönemde Matematik ve Uygulama Alanları” konulu bir konferans düzenlendi. SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Dr. Elif Bağa katıldı. Dönemlendirmelerin tarih çalışmalarında çok önemli olduğuna işaret eden Dr. Elif Bağa, Osmanlı’da dönemlendirme yapılırken eksiklikler olduğunu ve Osmanlıya ait yeni bir dönemlendirme yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Bağa, “Osmanlı Klasik Dönemi 1800’lü yıllardan itibaren İslam Medeniyetinin ilk oluştuğu, bilimsel çalışmaların ilk meydana geldiği dönemden itibaren süregelen sürecin bir devamıdır. Osmanlı, İslam medeniyetinin en büyük mirasçısıdır” dedi.

Osmanlı’da matematik ve sayılar
Matematik kelimesinin kökünün Yunancadan Türkçeye geçtiğini belirten Bağa, kelimenin ‘öğrenme, öğretme, orta’ anlamlarına geldiğini söyledi. Dr. Bağa, “Sayılar teorisi üzerinde durursak, bugün tam sayı, kesirli, negatif, pozitif gibi ayrımlar varken, Osmanlı’da mükemmel, dost, zaid, nakıs sayı gibi çok fazla ayrım vardı” dedi.

Tahtaya kum ile yazılıyordu
Farklı hesap yapma tarzlarından bahseden Dr. Bağa, “O dönemde kalem ve kağıt çok büyük bir lükstü ve sınırlı sayıda ulaşılabilirdi. O yüzden buna alternatif olarak farklı teknikler geliştirildi. Hesap yapmak için kullanılan tahtalar vardı. Tahtanın üzerine kum serpip, bir çubuk yardımıyla üzerinde işlem yapılıyordu. Bu sürekli kullanılabilir bir şey olduğu için ucuza geliyordu. Medreselerdeki öğrenciler de bu yöntemi kullanıyorlardı” şeklinde konuştu.

SAKARYA

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAÜ’de gıda sanayinde dijital dönüşüm konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ’de gıda sanayinde dijital dönüşüm konuşuldu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski kocası tarafından öldürülen kadın son ...
Çocuk Hakları Sokağı 20 Kasım’a yetişecek
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Sokağı 20 Kasım’a yetişecek
‘Hakikat’ Kaligrafi sergisi beğeni kazandı
YEREL HABERLER ‘Hakikat’ Kaligrafi sergisi beğeni kazandı
Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti
Sakarya’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti
Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü
YEREL HABERLER Alkol aldıktan sonra fenalaşıp, öldü
2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü
YEREL HABERLER 2 çocuk babası akciğer kanserine yenik düştü
Aile Danışmanlığı hizmetleri SGM’lerde
YEREL HABERLER Aile Danışmanlığı hizmetleri SGM’lerde
Başkan Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Teşkilatının toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, AK Parti Sapanca İlçe Teşkilatının ...
Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesinde ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Yaşar Güller caddesinde ilk kazma ...
Adapazarı’nda yeni dönem bütçesi 183 Milyon TL olarak kabul edildi
YEREL HABERLER Adapazarı’nda yeni dönem bütçesi 183 Milyon TL olarak ...
Başkan Yüce, MTTB heyetiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, MTTB heyetiyle bir araya geldi
Hendek meclisinden asker selamı
YEREL HABERLER Hendek meclisinden asker selamı
Polis başmüfettişi polisevinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Polis başmüfettişi polisevinde ölü bulundu
Büyükşehirden fındık yetiştiricilerine seminer
YEREL HABERLER Büyükşehirden fındık yetiştiricilerine seminer
5. Golden Pumpkin kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 5. Golden Pumpkin kısa film yarışmasında ödüller ...
STK'lardan Barış Pınarı Harekatına tam destek
YEREL HABERLER STK'lardan Barış Pınarı Harekatına tam destek
‘Mahallemi Güzelleştiriyorum’ projesi başladı
YEREL HABERLER ‘Mahallemi Güzelleştiriyorum’ projesi başladı
Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da zincirleme kaza: 3 yaralı
AK Parti İl Başkanı Tever’den teleferik projesiyle ilgili önemli açıklamalar AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever: “Projeyi iyi inceledik herhangi bir sıkıntı yok” “Güzergahtaki tüm ağaçların kesilmesi söz konusu değil” “Projede bir yanlış olsaydı biz buna engel olurduk”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Tever’den teleferik projesiyle ...
Tuğgeneral İdris Acartürk Barış Pınarı Harekatına katıldı Askeri casusluk davasından beraat eden Tuğgeneral İdris Acartürk harekata katıldı
YEREL HABERLER Tuğgeneral İdris Acartürk Barış Pınarı Harekatına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X