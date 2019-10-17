Başkan Yüce Yaşam merkezini ziyaret etti

Erenler’de kurulan Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi’ni Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, faaliyete açılan Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi’ni ziyaret etti. Merkez bünyesinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Yüce’ye, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç eşlik etti. Başkan Yüce, hali hazırda yüzme havuzu ile hizmet sunmaya başlayan tesisin kısa süre içerisinde diğer sportif faaliyetleriyle de Sakarya’nın istifadesine sunulacağını dile getirdi. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “İlçemiz sosyal hayatına canlılık katan tesisin Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyemiz koordinasyonuyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunacağına inancım tam” dedi.



Spor, eğlence ve dinlenmenin yeni adresi olacak

Tesis içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete açılan bölgenin en büyük ve en kapsamlı tesisi Erenler Yaşam Merkezi Belpaş Spor Kompleksi’nde sürdürülen çalışmalara