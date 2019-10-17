SAÜ’de gıda sanayinde dijital dönüşüm konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Gıda Mühendisliği Topluluğu tarafından “Gıda Sanayinde Dijital Dönüşüm” adlı seminer düzenlendi.

SAÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminere Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Adem Zengin konuşmacı olarak katıldı. Dr. Zengin, seminerde 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü ele alarak, gıda sanayisinde dijital dönüşüm konu başlığı altında öğrencilere bilgiler verdi.

Gıda sektöründe günümüzdeki seri üretimin, özel üretime doğru geçişinin söz konusu olduğunu belirten Dr. Zengin, “Bunun sonucu olarak lezzet tercihi, kişisel tercihler ve sağlık durumuna göre üretim yapılacak. Örneğin, kan değerlerine göre onu destekleyecek ürünler üretilecek” dedi.

Endüstrinin dönüşümünün 4 evreden geçtiğini ifade eden Dr. Zengin, “Gıda endüstrisinin uyarlanmış evreleri vardır. Gıda ekonomisi azlıkla başlayan, sonrasında tarımsal ekonomiye geçiş yapan bir ekonomidir. Bugün ise her şey dijital ortamda gerçekleşiyor ve zamandan tasarruf ediliyor” diye konuştu.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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