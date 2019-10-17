Özgeçmiş hazırlama teknikleri SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri” konulu bir konferans düzenledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Gültekin Yıldız Salonunda yapılan konferansa, SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü, İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. CV (Özgeçmiş) kelimesinin tanımıyla başlayan konferansta, Doç. Dr. Yasemin Özdemir, “CV vitrindir, mağazanızda neler olduğunu vitrininize koyduklarınızla özetlersiniz, marka da sizsiniz. İnsan kaynakları yönetimi açısından ise CV, işle bağ kurmak anlamına gelir ve insan kaynakları o vitrini saniyeler içinde değerlendirir” dedi.

Doç. Dr. Yasemin Özdemir, CV hazırlamada öncelikle dürüst olunması gerektiğinden ve karşı tarafa, kişiyi tercih sebebi yapacak bilgilerle ikna etmenin öneminden bahsetti. Konuşmasının devamında CV’de olması gereken kişisel bilgilere değinen Özdemir, yazım tekniklerini ve CV çeşitlerini anlattı. Özdemir, “Farklı CV çeşitlerini kullanma konusundaki belirleyici faktörler; kişinin başvuru yapacağı yer ve kişinin kendi ilgi alanıdır. Kronolojik CV, analitik CV, fonksiyonel CV ve sosyal CV vardır” diye konuştu.

Örnek CV gösterimiyle devam eden konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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