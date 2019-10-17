Akyazı MYO şehidini unutmadı

Akyazı Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği futbol turnuvasında öğrenciler, Elbab’da şehit düşen Akyazı MYO Muhasebe bölümü mezunu Kerem Çalışkancı’yı anarak, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize selam yolladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin daha kaliteli ve sosyal zaman geçirmeleri için futbol turnuvası düzenledi. 9 takım ve 2 grup şeklinde planlanan turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Akyazı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol ve Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın açılışında, 2017 yılında Elbab’da şehit düşen Akyazı MYO Muhasebe bölümü 2014 mezunu Kerem Çalışkancı’yı anan pankart ile sahaya çıkan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize de asker selamı yollayarak desteklerini gösterdiler. Turnuva düzenleme komitesi başkanı ve Akyazı MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Sezgin Bıçak da bu hassasiyet ve ciddiyetle turnuvanın sona ermesini temenni ettiğini bildirdi.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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