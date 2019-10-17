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TED Sakarya Koleji Resmi Açılış Törenine yoğun ilgi TED 41’inci kolejini Sakarya’da açtı TED Kurucu ...

İHA

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Sakarya Koleji'nin resmi açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TED Sakarya Koleji Resmi Açılış Törenine yoğun ilgi TED 41’inci kolejini Sakarya’da açtı TED Kurucu Okul Müdürü Yelda Özel: “Amacımız; öz güveni yüksek, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek” TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: “Kıymetli olması gereken okuldur”

Türkiye Eğitim Derneği (TED) Sakarya Koleji’nin resmi açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

1928 yılından bugüne Türk eğitim sistemine ve Türk gençliğine hizmet veren Türk Eğitim Derneği’nin (TED) 41’inci meşalesi Sakarya’da parladı. 20192020 eğitimöğretim yılında faaliyete geçen okul için resmi açılış töreni düzenlenerek 41’incisi Sakarya’da açıldı. Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi’nde bulunan okul kampüsünde düzenlenen program; Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, protokol, önde gelen iş adamları ve velilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende TED Koleji öğrencisi Erva Ela Paşaoğlu sınavla başlayan ve büyük heyecan yaşadığı süreci katılımcılara aktardı.

Amacımız; öz güveni yüksek, fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek
TED Sakarya Koleji Kurucu Temsilcisi Akif Yılmaz törene katılan misafirlere teşekkür ederken, Kurucu Müdür Yelda Özel yaptığı konuşmada, “Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan bir anlayışla huzurlarınızda olmanın verdiği mutluluk içindeyiz. Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet yıllarına dayanan 91 yıllık köklü geçmişi ile çocuklarımız için gelecek, aileler için güven demektir. Amacımız ayakları bu topraklarda, evrensel bakış açısına sahip, öz güveni yüksek fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek. Bugünün gerçekleşmesine olanak sağlayan Sayın Genel Başkanıma ve Kurucumuza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor; TED Sakarya Koleji’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Test ve tost arasında sıkıştırılmış eğitim sisteminden kurtulmalıyız
Ardından TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, amacını, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime erişimi bulunmayan çocuklara destek olmak, Türk eğitim politikalarına yön vermek ve eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmak olarak niteleyen TED’in, en büyük hedeflerinden biri de varlık gösterdiği her ilin eğitim kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu açılışta gerçekleştirdiği konuşmada eğitimle ilgili tespitlerini aktarıp TED’in bir kolejden öte sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu, “Artık 21’inci yüzyılda yaşıyoruz, bu zamanda artık hiçbir savaş silahla yapılmıyor, beyinle yapılıyor. Geldiğimiz nokta da aklı aç olanın karnı da aç oluyor. Artık 21’inci yüzyılda her şey o kadar çok değişti ki günlük değil, saatlerle bile takip edemiyoruz. Maalesef artık bu yüzyılda inanılmaz bir şekilde milyonlarca insan sosyal medyaya üye. Birçoğumuz telefonun şarjı biterken telaşlanıyor ve strese giriyoruz. Uluslararası firmaların bizim telefonda ki önceliklerimize göre sabah uyandığımız zaman bize, beynimize yaptıkları noktalamaları ve algı operasyonlarına maruz kalıyoruz. 21’inci yüzyılda ortalama akıllar ile gidilmiyor, artık sivri akıllara ihtiyacımız olduğunu bilmek mecburiyetinde kalıyoruz. Böyle bir Dünya düzeninde maalesef ülkemize geldiğimiz zaman hala sosyal adaletteki en büyük sorunu eğitimde yaşıyoruz. Hala bizim nitelikli, yetkin öğretmenlere yani akılı öğretmenlere ihtiyacımız varken akıllı tahtalara milyarlar harcıyoruz. Yapmamız gereken şey test ve tost arasına sıkıştırılmış sınav baronlarına paralarını harcamış bir eğitim sisteminden kurtulmaktır” diye konuştu.

Kıymetli olması gereken okuldur
TED olarak 91 yıllık geçmişlerinde verdikleri mücadeleyi bugün çok daha fazla bir şekilde verdiklerini belirten Pehlivanoğlu, “Kıymetli olması gereken okuldur, değerli olması gereken okuldur, baş üzerinde olması gereken öğretmendir ama hakları kadar sorumluluklarını da yerine getirme bilincinde olmak mecburiyetindedir. 21’inci yüzyılda ki en büyük zihinsel soykırım ezberdir. 18’nci yüzyılda buharın keşfi ile başlayan sanayi devrimi maalesef sanayi 4.0 denilen bir noktaya geldi. Ve 2030 yılında 800 bin kişinin işini robotların alacağı söyleniyor. Onun için hepimizin yapay zeka denen canavarın önünde makinelerin yapamayacaklarını üretebileceğimiz bir yapıya gelmemiz lazım. Türk Eğitim Derneği olarak 91 yıllık geçmişimizde bunun mücadelesini verdik ve bugün çok daha fazla bir şekilde veriyoruz” şeklinde konuştu.

Diğer meşaleler petrol ürünleri ile bizim meşalemiz ise gönül yağı ile yanar
Akademik başarıya verdikleri önemden bahseden Pehlivanoğlu, Dünya ile rekabet edebilecek bilinçte insanları yetiştirebilmenin çabası içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Bugün burada 41 kere maşallah diyorum, 41’inci okulumuzun açılışını yapıyoruz. Ama dediğim gibi bu okulla Sakarya’da ki eğitim rekabet koşullarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Sakarya’da ki devlet okulları öğretmenlerine destek olmayı hedefliyoruz, dolayısıyla Sakarya’nın Türkiye’de eğitimde öne gitmesini, Türkiye’nin de Dünya’da eğitimde öne gitmesini düşünüyoruz. Artık akademik başarı diye Dünya’da bir şey kalmadı. Artık eğitimin insan olmak için verildiği bir Dünya düzeninde yaşıyoruz. Artık kültürel zekanın, akademik zekanın önüne geçtiği bir Dünya düzeninde yaşıyoruz. Onun için biz TED’de tabi ki akademik başarıya önem veriyoruz ama en önem verdiğimiz şey insan yetiştirmektir. Dünya ile rekabet edebilecek bilinçte insanlar yetiştirebilmektir. Ülkesini, toprağını ve bayrağını seven ama Dünya ile rekabet edebilecek insanlar yetiştirmektir. Ve biz TED olarak bir sembole sahibiz. Bu sembol meşaledir, bize 1928 yılında sembol olarak verilmiş meşalemizdir. Meşalenin farkı şudur; bütün meşaleler petrol ürünleri ile yanar bizim meşalemiz gönül yağı ile yanar” ifadelerini kullandı.

Dünya’ya ışık saçan evlatlarımızın yetişmesini temenni ediyorum
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “TED Sakarya Koleji ülkemize ve şehrimize hayırlar getirsin. Bakın Tam Eğitim Burslu öğrencimizin bir hayali var; diyor ki: ‘Benim hedefim uzaya çıkan ilk Türk olmak.’ Onu tebrik ediyorum. Çok güzel hayali var. Bu eğitimin vermiş olduğu ufuktur. Bu kardeşimizin Sakarya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini, buradan ilim meşaleleriyle hem Sakarya’mıza hem ülkemize hem de tüm dünyaya ışık saçan evlatlarımızın yetişmesini temenni ediyorum. Bugün gerçekten her şeyin başı olan kültürümüzün temeli olan ilk oku emri ile emredilen bir kültürün müntesibi olarak aynı zamanda ilim Çin’de de olsa gidip alınız diyen bir medeniyetin devamı olarak ve yine bir harf için bir harf üretenin kölesi olurum diyen medeniyetin müntesipleri olarak bu güzel kolejin açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu kolejimizin Sakarya ve ülkemize hayırlar getirmesini, buradan ilim meşaleleri ile hem Sakaryamıza hem ülkemize hem de bütün Dünya’ya ışık saçan evlatlarımızın yetişmesini temenni ediyor, her birinize saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ise, TED Sakarya Kolejinin açılışında okul öğrencilerinin seslendirdiği türküler ve sergiledikleri performanslar büyük beğeni topladı.

SAKARYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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