SUBÜ’nün marka projesi tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Arifiye Meslek Yüksekokulu’nun Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen “Arifiye Meslek Yüksekokulunda Motor Testi ve Simülasyonu Laboratuvarı Kurulması Projesi”nin 1’inci tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Arifiye Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, proje ortağı olan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Genel Sekreter Yardımcısı Refik Özkorkmaz ve Proje ve İş Geliştirme Müdürü Elif Sarıoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkan Vekili Devrim Şavlı ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Şevket Kırıcı, kurum ve sektör temsilcileri ile Arifiye MYO yönetimi katıldı.

Proje ile otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan mesleki eğitim becerisine sahip nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek ve bölgenin rekabet gücünü arttırmak için mevcut otomotiv teknolojisi öğrencilerinin uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında kurulacak laboratuvar ile Arifiye MYO öğrencileri motor testlerini gerçekleştirip, bilgisayar laboratuvarında da motor testlerinden elde ettikleri veriler ile yanma simülasyonlarını yapabilecekler. Akademik personelin de program eğitimi alacağı projenin laboratuvar inşaatının zemin etüdü, projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik), inşaat ruhsatı, temel kazısı vb. faaliyetler ise Arifiye Belediyesi tarafından karşılanacak.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.