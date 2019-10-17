SASKİ’den su yönetimi alanında büyük başarı

SASKİ, Türkiye genelinde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyerek 72 projenin değerlendirildiği 5. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu & Fuarı’nda ‘Adapazarı İlçesi İçmesuyu Şebekesinde Basınç Yönetimi Projesi’ ile birincilik ödülünü kazandı. Elde edilen başarının önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SASKİ çalışanlarını tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) tarafından Ankara Congresium’da düzenlenen 5.Su Kayıp ve Kaçakları Forumu & Fuarı’nda ‘Adapazarı İlçesi İçmesuyu Şebekesinde Basınç Yönetimi Projesi’ ile birincilik ödülünü kazanan Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bürokratlarıyla bir araya geldi. Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) gerçekleştirilen buluşmada 72 proje arasından birinci gelerek büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Başkan Yüce, Genel Müdür Dr. İlyas Demirci nezdinde tüm SASKİ çalışanlarını tebrik etti.

SASKİ eliyle hayata geçirdikleri hizmetlerle Sakarya’nın dünyanın en kritik meselelerinden birisi haline gelen su yönetiminde çok ileri noktalarda olduğunun altını çizen Başkan Yüce, “Ortaya koyduğumuz projeler, doğayı önceleyen yönetim anlayışımız hamdolsun şehrimiz adına güzel bir tablo ortaya çıkarıyor. Bugün Sakarya dünyanın önde gelen şehirleriyle aynı kalitede suyu vatandaşların musluklarına ulaştırabiliyor. Atıksu arıtma kapasitesi bakımından Türkiye ortalamasının önemli bir düzeyde önünde yer alıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları ise tükettiğini üreten bir şehir ortaya çıkarıyor” dedi.

Suyun milli bir servet olduğunun altını çizen Yüce, “Küresel iklim değişikliği temiz suyun değerini her geçen gün daha da arttırıyor. Böyle kritik bir eşikte bizler hayata geçirdiğimiz projelerle şehrimizin etrafını su kaynaklarıyla kuşatıyoruz. Bununla da yetinmiyor bu milli servete sahip çıkmak için su kayıp ve kaçaklarını minimum düzeye indirmeye çabalıyoruz. İşte bu çabalarımızdan birisi bizlere önemli bir birincilik ödülü getirdi. Bu ödül bir gurur vesilesi olmasının yanında aynı zamanda daha iyisini yapmak adına motivasyonumuzu kuvvetlendiriyor. İnşallah her geçen gün daha iyiye giderek ilk etapta su kayıp ve kaçaklarını yüzde 20’ler seviyesine indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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