Hendek’te ‘Karakomik filmler’ izleyiciyle buluşacak

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Hendek Belediyesi Rasimpaşa Sinema Salonunda, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı ‘Karakomik Filmler’ izleyiciyle buluşuyor.

Hendek Belediyesi Rasimpaşa Kültür Merkezinde bulunan sinema salonu vizyon filmleri Hendekliler'le buluşturuyor. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği ‘Karakomik Filmler’ adlı film tüm Türkiye ile aynı anda 18 Ekim Cuma günü gösterime giriyor. Karakomik Filmler için seans saatleri ise 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 olarak açıklandı.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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