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Hendek’te ‘Karakomik filmler’ izleyiciyle buluşacak

İHA

Hendek Belediyesi Rasimpaşa Sinema Salonunda, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı ‘Karakomik Filmler’ izleyiciyle buluşuyor.
Hendek Belediyesi Rasimpaşa Kültür Merkezinde bulunan sinema salonu vizyon filmleri Hendekliler'le buluşturuyor. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği ‘Karakomik Filmler’ adlı film tüm Türkiye ile aynı anda 18 Ekim Cuma günü gösterime giriyor. Karakomik Filmler için seans saatleri ise 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 olarak açıklandı.

SAKARYA

17 Ekim 2019 Perşembe

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  • GÜNEŞ 07:04
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  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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