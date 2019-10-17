Minik aşçılar gıda israfına dikkat çekti

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) mutfak atölyesi öğrencileri 16 Ekim Beslenme ve Gıda İsrafı Önleme gününde bayat ekmeklerden pizza, pasta ve kanepe yaparak israf etmemeye vurgu yaptılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezleri’nde etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ekim Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme gününde SGM Mutfak Atölyesi öğrencileri su ve ekmek başta olmak üzere çeşitli gıdaların israfına dikkat çekmek için sınıflarında etkinlik düzenledi.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gıda israfını önlemenin en etkili yolu bilinçli tüketici alışkanlığının topluma yerleştirilmesidir. Öğrencilerimize Türkiye’de üretilen toplam ekmeğin bir kısmının israf edilerek çöpe atıldığı ve ekmek üretilirken çok zor üretim safhalarından geçtiğini anlattık. Öğrencilerimiz bayat ekmeklerden pizza, pasta ve sağlıklı kanepeler yaparak israf etmemeyi öğrendiler. Öğrencilerimize böyle etkinliklerle hem eğlenip hem de öğrenmeyi de ihmal etmiyorlar” denildi.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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