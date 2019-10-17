Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu Eşinin bulunduğunu öğrenen adamın mutluluğu gözlerinden okundu

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde mantar toplamaya ormana giden 47 yaşıdaki kadın 4 saat sonra AFAD ekiplerince bulundu.



Olay, Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte mantar toplamaya ormana giden 47 yaşındaki Sevil Gündoğar, ormanlık alanda kayboldu. Mantar toplarken eşinin kaybolduğunu fark eden Mehmet Gündoğar, yakınlarını ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 4 saat süren yoğun çalışması sonrasında Sevil Gündoğar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Öte yandan, eşin bulunduğunu öğrenen Mehmet Gündoğar ve yakınlarının mutlulukları gözlerinden okundu.

SAKARYA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

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