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(Özel) Erasmus’lu öğrenciler Sapanca Gölü’nün kenarındaki çöpleri temizledi Yunanistan’dan projeye ...

İHA

Çevre ve su kaynaklarındaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Erasmus Plus öğrencilerinin katıldığı bir temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korumakullanma dengesinin önemine dikkat çekerek, öğrenciler ile birlikte gölün çevresinde ki çöpleri temizledi.

(Özel) Erasmus’lu öğrenciler Sapanca Gölü’nün kenarındaki çöpleri temizledi Yunanistan’dan projeye katılan Eleni Kontakou: “Çevreyi korumak için bu etkinlikteyiz” Litvanyalı öğrenci Auguste Domaauskaite: “Dünyayı çevre sorunlarından kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız”

Çevre ve su kaynaklarındaki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Erasmus Plus öğrencilerinin katıldığı bir temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, korumakullanma dengesinin önemine dikkat çekerek, öğrenciler ile birlikte gölün çevresinde ki çöpleri temizledi.

SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından çevre ve su havzalarındaki kirliliğe yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 farklı ülkeden 42 Erasmus Plus öğrencisi dünyadaki içilebilir önemli su kaynaklarından olan ve Sakarya’nın büyük oranda içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü kenarındaki çöpleri temizlediler. Temizlik çalışmalarına katılan ve öğrencileri Sakarya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencileri tebrik etti.

Etkinliğe ilişkin düşüncelerini paylaşan Litvanyalı öğrenci Auguste Domaauskaite, “Dünyayı çevre sorunlarından kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. İnsanlara bu sorunların nelerden kaynaklandığını, ne gibi zararlar ortaya çıkardığını ve geri dönüşümün önemini anlatmalıyız” dedi.

Temel hedef farkındalık
Erasmus Plus kapsamında Yunanistan’dan projeye katılan Eleni Kontakou, “Çevreyi korumak için bu etkinlikteyiz. Göl kenarındaki çöpleri toplayacağız ve onları türlerine göre ayırarak geri dönüşüme göndereceğiz. Bu etkinliğin bölgedeki insanlarda da farkındalık oluşturması temel hedeflerimizden birisi. Çöplerin doğaya ve su kaynaklarının olduğu bölgelere atılmasının insanların eğitimsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Burada sorumluluğun biraz da yöneticilerde olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Öz farkındalık oluşturan bir proje
Romanyalı öğrenci Electra Milidonis, “Ben de kirliliğin temelindeki problemin eğitimsizlik olduğu fikrine katılıyorum. Böyle bir durum tabi ki özellikle su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde sorunlara yol açıyor. İnsanları çevre temizliği için motive etmek çok önemli. Bizler de bugün burada bunu gerçekleştirmek ve çöpleri geri dönüşüme göndermek istiyoruz. Etkinliğe katılmadan önce bizleri nasıl bir ortamın beklediği konusunda fikrim yoktu ve biraz gergindim. Fakat şu anda burada bulunduğum için son derece memnunum ve bu etkinlikten çok hoşlandım. Çevre sorunları ve iklim değişikliğine karşı kendimde farkındalık oluşturan bir proje oluyor” şeklinde konuştu.

Eğitim tek başına çözüm değil
Daha önce Türkiye’yi hiç ziyaret etmediğini aktaran İspanyol öğrenci Alvaro Baena, “Kültürün farklılığı nedeniyle Türkiye’yi çok beğendim ve keyif alıyorum. Sadece gelip buraları temizlemek yeterli değil. Elbette bu konuda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeli fakat iş sadece eğitimde bitmiyor. Hükümetlerin ve şirketlerin de gerekli çalışmaları yapmaları lazım. Böyle bir durum gerçekleştiğinde daha çevreci bir hayat tarzı yerleşecektir” ifadelerini kullandı.

Korumakullanma dengesi
Dünyanın kimseye ait olmadığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sapanca Gölümüz Dünya’da nadir içme özelliği olan su kaynaklarımızdan bir tanesi. Ve Sakarya ilimizin içme suyu bu gölden sağlanmaktadır. Dolayısıyla biz bu gölümüze gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Biz dünyayı geleceğe taşımak adına birer emanetçiyiz. Buradaki sürdürülebilirlik yalnızca korumakullanma dengesiyle gerçekleştirilebilir. Hoyratça kullanmak olmaz. Doğayı tamamen kendi nefsimize ve arzularımıza göre kullanmak doğru bir şey değil. Medeni insanlığın da bir göstergesi değil. Sakaryamız ülkemizin en güzel illerinden birisi. Şehirler şehri ve dünya şehri. Dünyanın çok farklı bölgelerinden burada büyük bir zevkle huzur içerisinde yaşayan insanlar var. Güzel şehrimizde gelen güzel arkadaşlarımızı çevre hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum. Kirlettiğimizi temizlemeyi ya da hiç kirletmemeyi kendimize görev addetmemiz gerekiyor. Çünkü bu çevrede yine biz yaşıyoruz” dedi.

SAKARYA

18 Ekim 2019 Cuma

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