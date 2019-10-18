Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 Ya\u015fayarak \u00d6\u011frenme Macera Park\u2019ta e\u011fitim faaliyetleri t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam ediyor. Yeni d\u00f6nem spor t\u0131rman\u0131\u015f bran\u015f\u0131na kat\u0131lan \u00f6\u011frenciler e\u011fitimlerin ba\u015f\u0131nda belirli testlere tabii tutuldu. Denge, s\u00fcrat, esneklik, \u00e7eviklik ve kuvvet testine kat\u0131lan \u00f6\u011frenciler, spor t\u0131rman\u0131\u015f\u0131 e\u011fitimlerinin sonunda ayn\u0131 testlere tabii tutularak ve geli\u015fimleri de\u011ferlendirilecek. Ya\u015fayarak \u00d6\u011frenme Macera Park\u2019tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, e\u011fitimlerin ciddi bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi ve yap\u0131lan testlerle kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n geli\u015fimlerinin takip edilmeye devam edece\u011fi ifade edildi.