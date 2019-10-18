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Başkan Yüce, SAÜ öğrencileri ile AKOM’da buluştu

İHA

Başkan Yüce, SAÜ öğrencileri ile AKOM’da buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri ile AKOM’da buluştu.
Üniversiteli gençlere eğitim yaşantılarında ve hayatlarının her anında başarılar dileyen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’ya ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Çalışmanın bereketine inandığını ve gençlerin de çok çalışarak her alanda kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Başkan Ekrem Yüce, program sonunda öğrencilere hediyeler takdim etti.
Çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü Başkanı Neldin Durmuşi, “İlk olarak Başkanımız Ekrem Yüce’ye nazik davetleri dolayısıyla şahsım ve topluluğumuz adına teşekkür ediyorum. 2017 yılında kurulan topluluğumuzla pek çok faaliyet gerçekleştirdik. İstanbul, Ankara, Kosova gibi birçok yere gittik. Öğrenmeyi sadece okulda değil, sosyal yaşamda da sürdürmek istiyoruz. Sakarya’ya dair çok verimli bir geziyi Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. İnşallah yeni faaliyetlerimizi de önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz” dedi.
Farklı şehirlerden, ülkelerden Sakarya’ya gelerek eğitimlerini sürdüren öğrencileri kültür elçisi olarak tanımladıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya öğrencilerin tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. SAÜ ve SUBÜ eğitim kalitesi, akademik başarısı ve bilimi önceleyen anlayışı ile şehrimizin marka değerine sunduğu katkıyı çok önemsiyor, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimizin de Sakarya’ya kattığınız zenginliği çok değerli buluyor, kültür elçilerimiz olarak memleketlerinize döndüğünüzde Sakarya’yı hep iyi hatırlamanızı temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak da öğrencilerimizin yanında olmaya, destekler sunmaya devam edeceğiz. Rabbimize şükürler olsun. Bu şehir doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındırıyor. Denizin, nehrin, gölün, derelerin, şelalenin, longozun bir arada olduğu başka bir şehir var mı? Yaylalarımız, ovalarımız, verimli tarım topraklarımız ile Sakarya bir başka. Biz de bu güzelliklerimizi herkes bilsin, yaşadığı şehirde bulunan doğanın güzelliklerini farketsin diyerek bir kampanya başlattık. Sizlerin de yakından takip ettiğinizi biliyor, üniversite yaşantınız boyunca şehrimizin güzelliklerini fırsat buldukça keşfetmeye davet ediyorum” diye konuştu.
Konuşmasını öğrencilere bazı öneri ve tavsiyelerde bulunarak sonlandıran Başkan Ekrem Yüce, “Sizler ülkemizin yarınlarında söz sahibi olacak, başarılarınızla milletimizi gururlandıracak isimlersiniz. Bu doğrultuda kendinize hedefler belirleyin ve adımlarınızı kararlılıkla atın. Okumalarınızı ihmal etmeyin. Düşünün, sorgulayın ve mutlaka neticelendirin. Başarı için tahayyül edin, talepte bulunun, tatbik ve takip edin. Biz; sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Allah zihin açıklığı versin” şeklinde konuştu.

SAKARYA

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
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  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:22
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