SAÜ’de ‘Dilsiz millet milletsiz devlet olmaz’ isimli program düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Yedirenk Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından “Dilsiz Millet, Milletsiz Devlet Olmaz” başlıklı program düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Fuat Sezgin Salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak Özbek yazar Nurullah Muhammed Raufhan katıldı. Sakarya Özbek Öğrenciler Cemiyeti Program Düzenleme Kurulu Başkanı Muslima Otahowova’nı yaptığı açılış konuşmasının ardından Türkistan Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı Ekber Yassa, son gelişmeleri değerlendirdi. Yassa, geçtiğimiz günlerde Özbekistan’ın Türk Konseyi’ne tam üye olarak katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye ile Özbekistan birliği bundan sonra, hem iki ülke hem de Türk dünyası için çok iyi olacak” dedi.

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Bünyamin Göl de, öğrencilerin yaptığı programlara dernek olarak destek olduklarını söyledi. Daha sonra söz alan Özbek yazar Nurullah Muhammed Raufhan, Türk dili ve Özbek dilinin ayrı diller olmadığını, Türkistan’ın bir dil olduğunu ve araya yabancı dillerin girmesi ile aranın açıldığından bahsetti. Özbek edebiyatına dair bilgilerini paylaşan Raufhan, Çağatay Edebiyatı'nın öncü isimlerinden Ali Şir Nevai’den başlayarak günümüze kadar Özbek edebiyatından söz etti. Özbek yazar Raufhan’a teşekkür belgesinin takdim edildiği programda, tüm katılımcılara ayrıca Özbek pilavı da ikram edildi. Programda Özbekistan’ın tanıtım videoları da gösterildi. Programın başında ise Türk Şehitleri adına Kur’anı Kerim tilaveti sunuldu.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinin oluşturduğu Dijital İletişim Araştırmaları Platformu (DİA) tarafından yürütülen ve AB tarafından fonlanan “Dijital Korsana Dur De!” projesinin reklam filmi yayınlandı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü, MESAM ve MÜYAP gibi kültür endüstrisinin önemli kuruluşları ile yapılan görüşmeler neticesinde nitel veriler toplandı. Toplanan verilen ışığında reklam filminin senaryosu ve mesajı DİA ekibi tarafından oluşturuldu. Çekim ve kurgu aşamasından sonra reklam filmi son halini aldı. Proje destekçisi kurumların resmi iletişim kanalları üzerinden de yayınlanacak olan reklam, aynı zamanda sosyal medyada sponsorlu reklamlar aracılığıyla yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında oluşturulan bu reklam filmi aracılığıyla telif hakları farkındalığı oluşturulmaya çalışılacak.

SAKARYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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