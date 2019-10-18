Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde yeni dönem kayıtları başladı

Radyoterapi (ışın tedavisi) nasıl yapılır? Ne kadar süreyle uygulanır?

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi yeni dönem kayıtları başlıyor.

Gerçekleştirdiği programlarla kültür ve sanat meraklılarının yakından takip ettiği Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, her dönem olduğu gibi bu dönem de birbirinden farklı içerik ve konularda hazırlanan programlarla misafirlerini ağırlayacak. Akademi’den yapılan açıklamada; kayıtların öncelikle, 1426 Ekim arasında internet üzerinden alınacağı belirtilirken, internet üzerinden başvurularını tamamlayan katılımcılarla akademik jüri tarafından mülakat yapılacağı ifade edildi.

SAKARYA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.