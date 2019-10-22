Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCKPYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde harekat ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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