Başkan Alemdar, Gökçeören Ovası'nda devam eden çalışmaları inceledi

Serdivan Gökçeören Ovası’nda yapımı tamamlanmak üzere motopomp sistemi kısa süre sonra hizmete giriyor.

Konunun bizzat takipçisi olduğunu ve motopomp sistemini öncelikli hayata geçirilmesi gereken projeler arasında gördüklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların her aşamasını yakından takip ettiklerini, ilgili kurumlarla, muhtarlar ve bölge halkıyla fikir alışverişinde bulunarak birlikte hareket ettiklerini belirten Başkan Alemdar; geçmişten bugüne tek tek incelenerek hazırlanan analiz raporlarıyla bölgeyi nasıl tarıma elverişli hale getirilebileceğinin etüt çalışmalarını yaptıklarını ve bu raporları DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın’la bizzat paylaştıklarını söyledi.

Alemdar bu sistem sayesinde ürün kalitesi ve verimin de artacağını ifade ederek, “DSİ (Devlet Su İşleri) tarafından özveriyle yürütülen çalışmaların her aşamasında paydaşlarımızla birlikte koordine içerisinde hareket ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Bu noktada DSİ Müdürlüğümüze de çalışmalar için bir kez daha teşekkür ederiz. Tamamlanacak olan motopomp sistemiyle Gökçeören Ovası nefes alacak, çiftçimizin yüzü gülecek. Çiftçilerimiz ürünlerini güvenle yetiştirecek. Mevsim şartlarına bağlı olarak aşırı yağışlardan veya yağışın az olduğu zamanlarda susuzluktan mağdur olmayacaklar. Bu sayede ürün kalitesi ve verim de artacak” dedi.

Gökçeören Ovası’nın kuvvetli yağışlardan etkilenen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Alemdar, “Yapımında sona gelinen ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan motopomp sistemiyle; saniyede bin litrelik suyu bölgeden Çark Deresi’ne tahliye edebilecek donanıma sahip olacağız. Yağışların olmadığı kurak dönemlerde ise, ters tahliye sistemi devreye girerek Çark Deresi’nden aktarılacak su ile tarım arazileri sulanabilecek. Bu sayede ovamız daha verimli hale gelecek. Ürünlerimizin kalitesi de artacak. Çiftçimiz yıllardır yaşadığı olumsuzlukları artık yaşamayacak” diye konuştu.

Haziran ve Temmuz aylarında bölgede yaşanan su baskınlarına değinen Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaş, selin ve akabinde su baskınlarının yaşandığı ilk andan itibaren Başkan Yusuf Alemdar’ın çalışmaların başında olduğunu ve ekipleri bizzat koordine ederek su baskınlarının yaşandığı noktalara anında müdahale edildiğini hatırlatarak, “Gerek afet anında, gerekse afetten hemen sonra bölgemizde yaraların sarılmasında büyük emeği olan başkanımıza teşekkür ediyoruz. DSİ Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer kurumlarla olan koordinasyonu bizzat kendisi takip ederek sürece bizleri de dahil etti ve tüm gelişmeleri bizlerle paylaştı. Şimdi tüm bu özverili çalışmaların meyvesini alacağız. İnşallah motopomp sistemi çiftçimizin yüzünü güldürecek” şeklinde konuştu.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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