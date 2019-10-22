Türk Müziği eserleri Ziya Taşkent’te

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri Kent Orkestrası’nın Türk Müziği Eserleri konseri ile devam edecek.

Müzikseverler ile buluşacak Kent Orkestrası, Türk Müziği eserlerinden oluşan seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 23 Ekim Çarşamba günü Ziya Taşkent Konser Salonu’nda 20.00’da başlayacak olan müzik programına tüm sanatseverlerin davetli olduğu ifade edildi.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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