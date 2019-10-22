Ekim ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dünyayı Kurtarırken’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü ile devam etti. Yazar Peyami Safa Gülay ‘Dünyayı Kurtarırken’ adlı söyleşisiyle ilk olarak Ozanlar Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluşurken günün diğer etkinliğinde ise Faik Baysal Kütüphanesi’nde kültür sanat dostlarıyla buluştu. Yazar Gülay, konuşmasının ardından öğrenciler ve konuklar için kitabını imzaladı.

Yazarlık sürecindeki evrelerin zorluğundan bahseden Yazar Peyami Safa Gülay, “Bir insan neden kitap okur? Bu kendime sorduğum soruların başında geliyor. Zamanla bunun cevabı sadece bende saklı olmadığını fark ettim. Herkesin kendince okumak için cevapları vardı ama yazmak, okumanın bir sonraki evresidir, daha zorludur ancak bundan daha kutsal bir şey düşünülemez. Terlemeden yaptığımız bir işten hayır gelmez. Bunu meşakkatle ilgili düşünebilirsiniz. Eğer okumak ve yazmak arzu ettiğiniz halde size zor geliyorsa emin olun oradan bir kıymet hasıl olacaktır. Hayat tecrübelerimde de hangi konuda zorlandıysam, yılmadım çünkü onun bana katacağı faydadan emindim ve başarıya ulaştığımda bundan daha memnun edici bir duygu yok” dedi.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.