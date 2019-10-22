Başkan Yüce: “SAMEK’ler hayat boyu öğrenmenin en güzel örneğidir”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAMEK Karaman Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’na ilişkin bilgiler alan, merkezde kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Başkan Ekrem Yüce, insana dokunan, sosyal yaşama katkı sunan çalışmaların yanında olmaya, destekler sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. SAMEK’ler ile hem ev ekonomilerine katkı sağlayan hem de kişisel yeteneklerini keşfeden kursiyerlere başarılar dileyen Başkan Yüce, el emeği eserleri yakından inceledi.

SAMEK kursiyerlerinin özel bir övgüyü hak ettiğini dile getiren Başkan Yüce, “SAMEK’lerde yeni dönemimiz kısa süre önce başladı. Kısa süre içerisinde SAMEK Karaman Eğitim Merkezi’nde ortaya çıkarılan el emeği eserler kursiyerlerimizin yeteneklerini gözler önüne seriyor ve özel bir övgüyü hak ediyor. Kişisel bilgilerini geliştiren, mesleki ve sanatsal bilgilerini gün yüzüne çıkaran, donanımlarını arttıran, ev ekonomilerine katkı sağlayan ve hayat boyu öğrenmenin en güzel örneklerini ortaya koyan tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

SAMEK’lerin 19 farklı merkez 100 branşla yeni dönem eğitimlerini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Her kayıt döneminde olduğu gibi bu yıl da on binlerce hemşehrimiz SAMEK’lere kayıt olarak eğitmlerine başladı. Yıl boyunca güzel sanatlardan geleneksel sanatlara, müzik eğitimlerinden el sanatlarına, meslek eğitimlerinden bilgisayar eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip kurslarımıza ilgi gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, üreten ve çalışan tüm kursiyerlere başarılar diliyorum. İnşallah SAMEK’ler hayat boyu öğrenmenin en güzel sembolü olacak, sosyal yaşamın vazgeçilmez adresi konumunda yer almaya devam edecektir” diye konuştu.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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