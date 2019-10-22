Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nin il\u00e7elerdeki son durumu tespit etmek ve hayata ge\u00e7irilecek projeler \u00fczerindeki detaylar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem Y\u00fcce, Sapanca\u2019da da il\u00e7enin cazibesini daha fazla \u00f6n plana \u00e7\u0131karacak projelerin ve \u00f6nemli altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n hayata ge\u00e7irilece\u011fini belirtti. Sakarya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem Y\u00fcce, g\u00fc\u00e7l\u00fc hizmet ellerinin \u015fehrin d\u00f6rt bir yan\u0131na uzanmas\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir gayretle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. Bu kapsamda ilgili birim y\u00f6neticilerinin il\u00e7elerde isti\u015farelerde bulunarak planlanan projeler ve il\u00e7elerin ihtiya\u00e7lar\u0131na y\u00f6nelik toplant\u0131 ve incelemeler ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini aktaran Ba\u015fkan Y\u00fcce, \u201cSu ve Kanalizasyon \u0130daremiz de (SASK\u0130) altyap\u0131ya y\u00f6nelik ad\u0131mlar\u0131n at\u0131lmas\u0131 noktas\u0131nda giri\u015fimlerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. K\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcz Dr. \u0130lyas Demirci ve kurum b\u00fcrokratlar\u0131m\u0131z Sapanca Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z \u00d6zcan \u00d6zen ile bir araya gelerek il\u00e7enin ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ve yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri masaya yat\u0131rd\u0131lar. Sapanca bir\u00e7ok y\u00f6n\u00fcyle sadece \u015fehrimizin de\u011fil \u00fclkemizin cazibesi y\u00fcksek noktalar\u0131ndan birisi. Bizler de bu potansiyeli kullanmak ve b\u00f6lgede ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za en g\u00fczel \u015fekilde hizmet etmek i\u00e7in hem estetik hem de fonksiyonel dokunu\u015flar yapaca\u011f\u0131z\u201d dedi. Sapanca\u2019n\u0131n co\u011frafi konumu, da\u011flar\u0131, ormanlar\u0131, dereleri ve g\u00f6l\u00fcyle e\u015fsiz bir g\u00fczelli\u011fe sahip oldu\u011funu vurgulayan Ba\u015fkan Y\u00fcce, \u201c\u015eehrimizin sakl\u0131 kalm\u0131\u015f g\u00fczelliklerinin ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ve turizm potansiyelimizin art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u2018Sakarya Bir Ba\u015fka\u2019 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda Sapanca da bir\u00e7ok lokasyonuyla yer al\u0131yor. \u0130l\u00e7emizi koruyarak geli\u015ftirmek en b\u00fcy\u00fck hedefimiz. Bu do\u011frultuda \u00f6zellikle g\u00f6l \u00e7evresinde hayata ge\u00e7irece\u011fimiz \u00f6nemli bir projenin haz\u0131rl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. B\u00fcy\u00fck be\u011feni kazanaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde kamuoyu ile payla\u015faca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu. \u0130l\u00e7enin altyap\u0131 noktas\u0131ndaki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n da tek tek \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktaran Y\u00fcce, \u201cSapanca\u2019ya H\u0131z\u0131rilyas Su Y\u00f6netim Merkezi\u2019nde ar\u0131t\u0131lan birinci s\u0131n\u0131f i\u00e7mesuyunu ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131m\u0131z projemiz art\u0131k sona ermek \u00fczere. G\u00f6l\u00fcm\u00fcze at\u0131ksu kar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 engelleyen kolekt\u00f6r hatt\u0131nda ise baz\u0131 iyile\u015ftirmeler yapaca\u011f\u0131z. Uzun y\u0131llarca \u00f6nce in\u015fa edilen i\u00e7mesuyu \u015febekesinin yenilenmesi i\u00e7inse projemiz haz\u0131r. Mali a\u00e7\u0131dan gerekli ad\u0131mlar\u0131 att\u0131ktan sonra bu projemize de ba\u015flayacak, Sapanca\u2019y\u0131 hem sa\u011flam altyap\u0131 ile bulu\u015fturacak hem de su kay\u0131p ve ka\u00e7aklar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.