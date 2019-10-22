Rektör Sarıbıyık lise öğrencileriyle buluştu

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uygulama becerisinin eğitimdeki kazanımlarına dikkat çekti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki etkinliğe Lise Müdürü İrfan Karaçayır, müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere “Güçlü Türkiye İçin; Mesleki ve Teknik Eğitim” başlıklı bir sunum gerçekleştiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Günümüz iş dünyasında rekabet edebilmenin ön koşulu da bilgi üstünlüğünden geçiyor. Üniversite olarak ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan uygulama becerisine sahip nitelikli bireyler yetiştirme misyonu ile çalışıyoruz. Yetişmiş nitelikli insan, nitelikli iş demek; nitelikli iş, nitelikli toplum demektir. Bu da güçlü ekonomi, güçlü bir Türkiye demektir” dedi.

Rektör Sarıbıyık, “Teorik anlatmak yetmez. Bilgileri bilinçli olarak uygulamaya aktarmak gerekir. Gerçek öğrenme uygulamayla başlar. Ekip olarak çalışmalı, imkânları doğru kullanmalıyız. Birçok insan gücü olmadığı için değil, hedefi olmadığı için yol alamaz. Hayatta her şey mümkün yeter ki hedefiniz olsun. Hedefe ulaşmak için içinse irade, bilgilendirme, birlikte hareket, uygulama, değerlendirme ve sürdürülebilirlik çemberini doğru kurgulamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sunumun ardından lisenin uygulama atölyelerini gezen Rektör Sarıbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Lise Müdürü İrfan Karaçayır katılımlarından dolayı Rektör Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür ederek, hediye takdim etti. Etkinlik günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

SAKARYA 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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