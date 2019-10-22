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Başkan Yüce TBB Ekim Meclis Toplantısı’na katıldı

İHA

TBB Ekim Meclis Toplantısı'na Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Başkan Yüce TBB Ekim Meclis Toplantısı’na katıldı

TBB Ekim Meclis Toplantısı’na Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Meclis Toplantısı’na katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir ve İlçe belediye başkanlarının yer aldığı toplantının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, toplantının ve alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.
Başkan Ekrem Yüce, “İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Ankara’daydık. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’na ve encümene katıldık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun gündeme ilişkin değerlendirmelerini dinledik. Türkiye Belediyeler Birliğimizin Ekim Meclis Toplantısı’nı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirdik. Ekim Meclis Toplantımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Ekrem Yüce açıklamalarını devamında, “Şehrimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye, hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak adına gerekli tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz. Yerelde yakaladığımız birlikteliği Ankara’da da sürdürerek Sakarya’ya faydalı olacak çalışmaları önceliyoruz. Belediyelerimizin mali durumlarına ilişkin Türkiye Belediye Birliği’nde de görüşmelerde bulunduk. Bir yandan şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalara imza atarken diğer yandan hem mali hem de hizmetler noktasında kararlılıkla kapıları aşındırıyoruz. İnşallah şehrimiz için çok çalışmaya, hemşehrilerimizin desteğine hizmetlerimizle karşılık üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

SAKARYA

22 Ekim 2019 Salı

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