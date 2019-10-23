Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaali Hendek arası Gökdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 54 DK 426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü M.A. ile araç içindeki yolcu E.Y, ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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