AKM’de sağlıklı yaşamın sırları konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğiyle sağlık konferansı düzenlenecek.
Konferansta ‘Sağlıklı Yaşamın Sırları’ ve ‘Kanserden Korunma Yolları’ başlıklı konu katılımcılarla paylaşılacak. 1 Ekim ve 31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı dolayısıyla düzenlenen programa Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel konuşmacı olarak katılacak. 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da AKM’de gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.
SAKARYA
23 Ekim 2019 Çarşamba
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