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Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ilgili açıklama

İHA

Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ilgili açıklama

Bitkisel yağ kullanımı nedeniyle tağşiş listesinde yer alan Öz Altındere Talha Süt Ürünleri tarafından yapılan açıklamada, “Tedarikçi firmadan aldığımız ve ürünlerin incelenmesi sonucunda tespit edilen bitkisel yağ içeren hammaddeden üretilen ürünler vatandaşımıza satılmamış olup tespit sonrası gerekli işlemler yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öz Altındere Talha Süt Ürünleri, geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından yayınlanan tağşiş listesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Tağşiş et ve et ürünleri listesinde tek süt ürünleri firması olan Öz Altındere Talha Süt Ürünleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Firmamız 1990 yılından bu yana titiz ve şeffaf üretim anlayışıyla yönetilmektedir. Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de önemli kurum ve kuruluşlar ile iş ortaklığımız mevcuttur. Firmamız bugüne kadar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan denetimlerden de tertemiz olarak çıkmıştır. Sektörümüzde önemli bir markayı temsil eden kuruluşumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hileli herhangi bir ürüne başvurmaya tevessül etmeyecek kadar şeffaf bir işletmedir” denildi.

Piyasaya Sunulmadı
Söz konusu listede tereyağında tespit edilen bitkisel yağdan dolayı yer almalarına açıklık getiren firma yetkilileri, “Firmamız kurulduğu günden bu yana doğal olan ürünleri tercih etmiş ve hiçbir zaman bitkisel yağ kullanımı yapmamıştır. Kaldı ki bitkisel yağ kullanılarak üretilen ürünlerde sağlığı tehdit eden herhangi bir durum olmadığı gibi kullanımı da yasak değildir. 2018 yılında gerçekleşen bu olayın öncesinde tedarikçi firmadan gelen ürünü incelenmesi için yetkili kurumlara gönderdik. İnceleme süresinde de bekleme alanında stokladığımız ürünler Bakanlık yetkililerinin de denetimine tabi tutuldu. Yapılan incelemeler sonucunda tedarikçi firmadan alınan üründe bitkisel yağ tespit edilmiş, kendi üretimimiz olan hiçbir ürün de herhangi bir bitkisel yağ tespiti olmamıştı. Gelen raporların ışığında stoklarımızda bekleme süresi içinde yer alan söz konusu ürünler ilgili müeyyideler çerçevesinde işleme alınmış ve bu ürünler hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Açık şekilde belirtmek isteriz ki bitkisel yağ tespiti yapılan hiçbir ürünümüz vatandaşımıza sunulmamış ve tüketilmemiştir” ifadelerini kullandılar.

Kapımız herkese açık
Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi’nde üretim tesisleri ve firma yönetim merkezi bulunan Öz Altındere Talha Süt Ürünleri yetkilileri açıklamasının devamında şunları söyledi, "Vatandaşlarımıza ulaşmamış ve tedarikçi firma kaynaklı bitkisel yağ içeren hammadde kullanımından dolayı bakanlığın yayınladığı listede yer almak bizleri derinden üzmüştür. 30 yıla yaklaşık bir süredir tertemiz bir şekilde üretim yapan firmamızın kapıları tüm vatandaşlarımıza açıktır. Öz Altındere Talha Süt Ürünleri, 10’dan fazla çeşidiyle vatandaşlarımıza aynı şeffaflık ve kaliteyle en doğal şekilde hizmetine devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAKARYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
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