Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada

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- ADAPAZARI´nda, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı lise öğrencisi E.D. (15), hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma günü, Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı´nda meydana geldi. K.B. (27) yönetimindeki otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.D.'ye çarptı. Metrelerce savrulup yere düşen E.D., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil sürücü K.B. tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen E.D., tedaviye alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.



SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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