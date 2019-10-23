Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı eşsiz bir hazinedir”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Divan Şairi Diyor ki’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Divan Şairi Diyor ki’ kitabının yazarı Dursun Ali Tökel çok sayıda kültür sanat dostuyla bir araya geldi. Divan şiiri hakkında bilgiler veren Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı hayattan kopuktur diye bir yargı var. Saray edebiyatı olması, süslü olması, dilinin ağır olması ya da halk bu dili anlamaz gibi yargılar var. Ben bu yargıları görünce neye göre verildiğini anlamak için oturup çalıştım. Divan şiirinin çok derin bir mitolojik arka planı olduğunu gördüm. Bana bu divan edebiyatı hayattan kopuktur tabiri çok giran geldi ve kitabımda ‘Divan Şairi Diyor Ki’ dedim. Divan şairleri neye dair bir şey söylemiyor ki. Divan edebiyatı bizim kültürümüzü, irfanımızı, tarihimizi, insanımızı tanımak için eşsiz bir hazinedir ama şimdilerde biz bunun farkında değiliz” dedi.

SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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