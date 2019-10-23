Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz”

İHA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalara yönelik yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz”

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek ilçesinde faaliyet gösteren fabrikalara yönelik yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.
2’nci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere fabrikaların sahipleri ve yöneticileri ile görüşen Başkan Babaoğlu, çalışmalar, istihdam durumu ve yatırımlar konusunda bilgiler aldı. Görüşmelerde ayrıca Hendek, belediye çalışmaları, istihdam ve ekonomiyle ilgili genel değerlendirmeler yapıldı.
İş dünyasının ülkenin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Babaoğlu, “Üreterek istihdam sağlayan sanayi kuruluşlarına ülkemize sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ediyoruz. İş dünyamızla ve fabrikalarımızla övünüyoruz, gurur duyuyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren fabrikaların ilçemizle daha fazla entegre olup, ekonomik anlamda Hendek’i kapsayan bir ivme yakalamak istiyoruz. Daha çok istihdamın yanı sıra Hendek’te şehir ekonomisine daha fazla katkı sunan bir ortam oluşmasını istiyoruz” dedi.
Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını beklediklerini dile getiren Babaoğlu, “Üretimin arttığı gibi istihdamında artmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimizin iş sahibi olup evlerine ekmek götürebilmeleri adına her türlü adımı atıyoruz. İstihdama paralel olarak Hendek ve Sakarya için daha fazla ne yapabiliriz buna bakıyoruz. İş dünyamızın lokomotif gücüyle hep birlikte geleceğimizi planlıyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınmanın temellerini atıp ortak akıl doğrultusunda ilerleyeceğiz” diye konuştu.

SAKARYA

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce, “Sakarya’nın geleceğine yönetimlerimizin hizmetleri damga vuracak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın geleceğine yönetimlerimizin ...
Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı eşsiz bir hazinedir”
YEREL HABERLER Yazar Dursun Ali Tökel, “Divan edebiyatı eşsiz bir ...
Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin lise öğrencisine çarptığı kaza, kamerada
Başkan Yüce: “Karasu bölgenin dikkat çeken noktalarından biri olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Karasu bölgenin dikkat çeken ...
Girişimcilik zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER Girişimcilik zirvesi düzenlendi
Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Talha Süt Ürünleri'nden, bitkisel yağ kullanımı ile ...
AKM’de sağlıklı yaşamın sırları konuşulacak
YEREL HABERLER AKM’de sağlıklı yaşamın sırları konuşulacak
Öğrencilere etkili iletişim anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere etkili iletişim anlatıldı
Kaynarca'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaynarca'da trafik kazası: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Sakarya'da orman yangını
YEREL HABERLER Sakarya'da orman yangını
Yangında 3 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yangında 3 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti
Başkan Yüce TBB Ekim Meclis Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce TBB Ekim Meclis Toplantısı’na katıldı
Rektör Sarıbıyık lise öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık lise öğrencileriyle buluştu
SAÜ’de ‘Metin Yazarlığı’ konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Metin Yazarlığı’ konferansı düzenlendi
Selmet Şükür’ün davasına devam edildi Mahkeme heyeti Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirleri kaldırdı
YEREL HABERLER Selmet Şükür’ün davasına devam edildi Mahkeme heyeti ...
3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Başkan Yüce: "Sapanca’nın cazibesini ön plana çıkaracak projeler hayata geçirilecek"
YEREL HABERLER Başkan Yüce: "Sapanca’nın cazibesini ön plana ...
Tarihi havaalanı sivil havacılık şirketine kiralandı
YEREL HABERLER Tarihi havaalanı sivil havacılık şirketine kiralandı
Başkan Yüce: “SAMEK’ler hayat boyu öğrenmenin en güzel örneğidir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “SAMEK’ler hayat boyu öğrenmenin en ...
‘Anadolu’da Tevhid Anlayışı’ OSM’de konuşuldu
YEREL HABERLER ‘Anadolu’da Tevhid Anlayışı’ OSM’de konuşuldu
HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' gözaltısı
YEREL HABERLER HDP Sakarya İl Başkanı Doğan'a 'Barış Pınarı' ...
Ekim ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Ekim ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor
Türk Müziği eserleri Ziya Taşkent’te
YEREL HABERLER Türk Müziği eserleri Ziya Taşkent’te

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X