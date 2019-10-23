Başkan Yüce, “Sakarya’nın geleceğine yönetimlerimizin hizmetleri damga vuracak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara’da bazı temaslarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ile gerçekleştirilen görüşmede Sakarya’da devam eden ve planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Yüce, Sakarya’nın geleceğine hizmet ve yatırımların damga vuracağını ifade ederek, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Bakan Yardımcısı Demirtaş’a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Temaslarının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Ankara’daydık. Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’la görüştük. Devam eden ve planladığımız projelere ilişkin bilgiler verdik. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş ile de bir araya geldik. Bakanlığımızın bu alanda hayata geçirmek istediğimiz projeler için desteğini istedik. Görüş ve önerilerini dinledik. Genel Başkan Yardımcımız ile Bakan Yardımcımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah Sakarya’nın geleceğine hem merkezi hem de yerel yönetimlerimizin hizmetleri damga vuracak” dedi.

SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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