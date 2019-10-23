Başkan Kılıç, muhtarlar ile bir araya geldi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ‘Muhtarlar Günü’ etkinlikleri kapsamında Erenler İlçesindeki muhtarlar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ve muhtarların katılımı ile gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Özel Kalem Müdürü Bekir Yıldız ve Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Ramiz Şengül de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, öncelikle toplantının organizasyonundan dolayı Başkan Fevzi Kılıç’a teşekkür ederek, selamlama konuşması yaptı.

Birlik içerisinde çalışmaların sürmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Süleyman, “Mahallelerimizde eksik olan çalışmaları halkımıza, mahallemize kazandırmak, kendilerinin sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben şahsım adına siz değerli muhtar arkadaşlarımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının devamında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sözlerinin başında muhtarlar gününü en içten dilekleri ile kutladığını belirterek, “Siz muhtarlarımız devletimizin mahallelerdeki temsil makamlarısınız. Yaptığınız iş, verdiğiniz hizmet son derece önemli. Rabbim her birinize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin. Sık sık gerek mahallelerde gerek belediyemizde sizlerle bir araya gelerek çalışmaları, sorunları ve halkımızın taleplerini değerlendirmeye özen gösteriyoruz. El birliği içinde ilçemize kalıcı hizmetler kazandırarak gönüllerde kalmak istiyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

SAKARYA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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