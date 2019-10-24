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Çocuklar hafıza şampiyonu ile buluşacak

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuklar Bir Bilene Soruyor" etkinlikleri yeni dönem ilk programında çocuklarla buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocuklar Bir Bilene Soruyor” etkinlikleri yeni dönem ilk programında çocuklarla buluşacak.
26 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek yeni dönemin ilk programına Türkiye Hafıza Şampiyonu Yunus Emre Karahan katılacak. Çocuklar için hayata geçirilen proje ile minikler ilgi duydukları her şeyi alanlarında uzman kişilere sorma fırsatı yakalıyor. Alanlarında tecrübe sahibi isimler ise çocuklarla bir araya gelerek bilgi, birikim ve başarı hikayelerini aktarıyor. Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “26 Ekim Cumartesi günü saat 15.30 da SGM’de gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm çocuklarımız davetlidir” denildi.
Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri film gösterimi ve söyleşi ile devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ekim Kültür Sanat Etkinliklerimiz ‘Benim Küçük Sözlerim’ filminin gösterimi ve ardından gerçekleştirilecek söyleşi ile devam edecek. Moderatörlüğünü Enver Gülşen’in üstleneceği programa Yönetmen Bekir Bülbül konuk olarak katılacak. 25 Ekim Cuma günü AKM’de gerçekleştirilecek etkinlik saat 18.00’da başlayacak. Programımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA

24 Ekim 2019 Perşembe

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