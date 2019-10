Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Tesİş Adapazarı Anadolu Lisesi'nde, Suriye'deki çocukların yaşadığı dramı anlatan fotoğrafların yer aldığı ‘Suriye'de Çocuk Olmak’ adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İHH Sakarya Şubesi Başkanı Engin Sezer, Lise Müdürü Cengiz Kıyak ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı. Beraberindekilerle sergiyi gezerek fotoğrafları inceleyen Işıksu, daha sonra öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Lise öğrencilerinin 11’inci ve 12’inci sınıfları ile iki ayrı söyleşi gerçekleştiren, hayatını, çalışmalarını ve Adapazarı Belediyesi projelerini öğrencilere aktararak gelecek hedefleri üzerine sorular soran Başkan Mutlu Işıksu, öğrencilerin kararlı tutumu ve şehirlerine yönelik düşüncelerinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Gelecek nesilden umutlu olduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Anlayışlı ve başarılı, vatanını ve milletini seven, nasıl faydalı olabilirimin üzerinde kafa yoran, sorgulayan, araştıran, üreten ve neticelendiren gençlerimizle bir arada olmaktan büyük keyif alıyorum ve yaşadığımız şehir için daha çok çalışmak zorunda olduğumuzun bir kez daha farkına varıyorum. Bugünü oluşturan ve yarınlarımıza umutla baktıran öğrencilerimizle hedeflerimize ulaşacağımıza da yürekten inanıyorum” dedi.

Gelecek nesle çok güvendiğinin altını çizen Başkan Işıksu, “Ben öğrenci arkadaşlarımla her zaman beraber olmak için gayret gösteriyorum. İnşallah Tesİş Adapazarı Anadolu Lisemizden başlamış olduk ve daha çok birlikte olacağız. Arkadaşlarımıza her zaman tavsiye ettiğimiz kaide şudur. İyi bir insan olmak. Başarılı bir insan olmak tabii ki çok önemlidir ancak adaletli ve merhametli bir insan olduğunuz sürece, iyi bir insan olduğunuz sürece kaybetmezsiniz, hep kazanırsınız. Gelecek neslimize bu anlamda çok güveniyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getireceklerini, Adapazarı’mıza ve ülkemize her zaman çok faydalı olacaklarını da biliyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz” diye konuştu.

SAKARYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.