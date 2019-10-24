Rektör Sarıbıyık’tan, Dünya Şampiyonu Altun’a teşekkür plaketi

Veteranlar Güreş müsabakalarında 78 kiloda Dünya Şampiyonu olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Antrenörlük Eğitimi Özel Öğrencisi Abdulhamit Altun, teşekkür plaketini Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın elinden aldı.

Tiflis’te gerçekleştirilen Veteranlar Güreş müsabakalarında 78 kiloda Dünya Şampiyonu olan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Özel Öğrencisi Abdulhamit Altun için Sapanca’da bulunan bir otelde ödül programı düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, fakülte dekanları, genel sekreter ve MYO müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen ödül takdimi sonrasında konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Abdulhamit kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Çok kritik bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde bayrağımızı göndere çektirerek dünyaya da önemli mesajlar veriyorlar. Bu anlamda sporcularımızın ülkemiz için son derece önemli ve kıymetli olduğunu vurgulamakta fayda görüyorum. Şampiyona sonrasında bayrağımızı göndere çektirtmek ve İstiklal Marşını dinlemekten onur duyduk. Sporcularımızın daha nice başarılara imza atmalarını temenni ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Plaket takdimi sonrasında Rektör Mehmet Sarıbıyık’a teşekkür eden Abdulhamit Altun da, “Çok değerli rektörümüz ve hocalarıma teşekkür ederim. Dünya şampiyonu olmak bize nasip oldu. Türk bayrağını dalgalandırmak müthiş bir duygu. Rabbim nicelerini bize nasip etsin” diye konuştu.

SAKARYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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