Sakarya \u00dcniversitesi (SA\u00dc) \u0130HH Toplulu\u011fu taraf\u0131ndan \u201cModern Zamanlarda Gen\u00e7 Olmak\u201d konulu konferans d\u00fczenlendi. SA\u00dc \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi Konferans Salonunda yap\u0131lan konferansa konu\u015fmac\u0131 olarak GazeteciYazar \u0130smail K\u0131l\u0131\u00e7arslan kat\u0131ld\u0131. Sakarya \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Fatih Sava\u015fan\u2019\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlikte konu\u015fan gazeteci Yazar \u0130smail K\u0131l\u0131\u00e7arslan, konu\u015fmas\u0131na Osman Konuk\u2019un \u201cYa\u015famak m\u0131 zor, \u00c7ince mi?\u201d adl\u0131 \u015fiirine at\u0131fta bulunarak ba\u015flad\u0131. K\u0131l\u0131\u00e7arslan, gen\u00e7ler i\u00e7in ya\u015faman\u0131n da \u00c7ince\u2019nin de zor olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u0130nsanlar\u0131n zaman\u0131n ge\u00e7mesiyle de\u011fil, cesaretlerini kaybettiklerinde yeti\u015fkin olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u0130smail K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201c\u0130nsanlar, ya\u015f olarak \u015fu ya\u015fa geldiklerinde de\u011fil, cesaretlerini kaybettiklerinde yeti\u015fkin olurlar\u201d dedi. Modern zamanlarda gen\u00e7 olman\u0131n asl\u0131nda bir ill\u00fczyon oldu\u011funu, ama modern hayat\u0131n bunu insan\u0131n elinden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Yazar K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201cModern zamanlarda gen\u00e7 olmak i\u00e7in, insan\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k duygusuna s\u0131k\u0131 s\u0131k\u0131 yaslanmas\u0131 \u015fartt\u0131r. T\u00fcrkiye\u2019de s\u00fcrekli \u2018Gen\u00e7li\u011fi nas\u0131l yeti\u015ftirelim?\u2019 sorusu sorulmaktad\u0131r. M\u00fcmk\u00fcnse yeti\u015ftirmeyerek! Marul mu bu yeti\u015ftirece\u011fiz. Gen\u00e7lik yeti\u015ftirilmez. Siz neye benziyorsan\u0131z gen\u00e7lik de ona benziyor. Gen\u00e7 yeti\u015ftirmek ve \u00e7ocuk yeti\u015ftirmek olduk\u00e7a sa\u00e7ma bir \u015feydir\u201d diye konu\u015ftu. Hayata kar\u015f\u0131 direncin tek kaynaktan de\u011fil, \u00e7ok kaynaktan al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fine i\u015faret eden K\u0131l\u0131\u00e7arslan, her g\u00fcn tek bir kaynaktan beslenmenin insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrece\u011fini anlatt\u0131. Yazar K\u0131l\u0131\u00e7arslan, \u201cNeyi de\u011fi\u015ftirmeyi denedim sorusu, hayat\u0131n\u0131z\u0131n bir an\u0131nda sizin yak\u0131n\u0131za yap\u0131\u015facak bir sorudur. \u2018Neyi de\u011fi\u015ftirdim\u2019 de\u011fil de \u2018neyi de\u011fi\u015ftirmeyi denedim\u2019 gibi sorular\u0131 kendimize sormam\u0131z gerekiyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Konferans, sorucevap b\u00f6l\u00fcm\u00fc ve plaket takdimi ile devam etti.