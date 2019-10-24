Başkan Yüce: "SEKAY ile Sakarya’da değerlendirilmeyen atık kalmayacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bölgenin en kapsamlı projesi olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi’nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

YapİşletDevret modeli ile inşa sürecine başlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından örnek olarak gösterilen SEKAY kapsamında aktarma istasyonlarının ve toplamaayrıştırma tesisinin tamamlandığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, 200 milyonluk proje ile çöpten enerji, organik gübre ve biyogaz üreteceklerini dile getirerek Sakarya’da değerlendirilmeyen atık kalmayacağını söyledi.

SEKAY projesinde gelinen son noktaya ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “SEKAY 20 hektarlık alan üzerinde hayat bulacak. Daha önce aktarma istasyonlarını hizmete almış, atıkların iletimini sağlamıştık. Mevcutta bulunan düzenli depolama sahamızda kurduğumuz sistemle 4,7 MW/h kapasiteyle elektrik üretimini de başlatmıştık. Son olarak ise toplamaayırma tesisimizi tamamladık. Şimdi ise ön işlem tesisi için teknoloji seçiminin yanı sıra tüm prosedürleri tamamlayarak inşa çalışmalarını başlattık. İnşallah daha yaşanılabilir bir çevre için SEKAY’ı hızla tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Proje ile Sakarya’nın sürdürülebilir çevre noktasında çok önemli bir konumda yer alacağına dikkat çeken Başkan Yüce, “Öncelikle şunu ifade etmem gerekir; SEKAY ile Sakarya’da değerlendirilmeyen atık kalmayacak. Ayrıca çöpten enerji, organik gübre ve biyogaz üreteceğiz. Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık projesine de Sakarya’dan güçlü bir destek sunacağız. Organik gübre ile mümbit topraklara sahip şehrimizde ürün kalitesini ve verimi arttıracağız. HES’lerle ürettiğimizin yanında SEKAY ile tükettiğimiz enerjiyi üretmeye devam edeceğiz. Rabbim SEKAY’ı hayırlısıyla tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunmayı nasip etsin” diye konuştu.

SAKARYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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