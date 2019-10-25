Aydınlatma direğine çarpan otomobil metal yığınına döndü: 2 yaralı

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- ADAPAZARI'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin metal yığını haline döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı yönetimindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metal yığınına dönerken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu içeriden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedaviye alındı.



SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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