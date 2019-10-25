Rektör Sarıbıyık’tan genç aşçılara teşekkür

Makedonya’da gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması’ndan 3 gümüş madalya ile dönen SUBÜ öğrencileri teşekkür plaketlerini Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın elinden aldı.

Makedonya’da gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda “Modern Ulusal Tabak ve Sıcak Et Tabağı” kategorisinde 2 gümüş madalya alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencisi Şevval Yiğit ve “Tavuk Yemekleri” kategorisinde gümüş madalya alan Turizm Fakültesi öğrencisi İrem Karahan için Sapanca Park Otel’de ödül programı düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, fakülte dekanları, genel sekreter ve MYO müdürleri katıldı.



Bu başarılarla farkındalık oluşturuyoruz

Öğrencilerin başarıları ile gurur duyduklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, “Ülkemiz ve üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin aldığı bu ödül üniversitemize gelecek öğrenciler için de güzel bir örnek oluşturuyor. Bu anlamda farkındalık oluşturmuşta oluyorlar. Bundan sonraki yarışmalarda da yeni başarılar elde edeceğimizden hiçbir şüphem yok. Öğrencilerimizi ve onların bu başarısında emeği olan hocalarımızı kutluyorum” dedi.

Rektör Sarıbıyık, topluma hizmet anlamında yemek kursları açmayı da planladıklarını da belirtti. Rektör Sarıbıyık’a aşçı önlüğü de hediye edilen program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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