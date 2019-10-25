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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Babaoğlu’ndan Barış Pınarı gazisine geçmiş olsun ziyareti

İHA

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş'ı baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Babaoğlu’ndan Barış Pınarı gazisine geçmiş olsun ziyareti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Barış Pınarı Harekatında yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş’ı baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Suriye’nin ElBap şehrinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaneden taburcu olduktan sonra tedavisine baba ocağında devam edilen Uzman Çavuş Kumaş’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan Babaoğlu, “Rabbim vatan toprağı için canını hiçe sayan tüm polisimizi ve askerimizi korusun” dedi.

Vatan size minnettar
Gazi Kumaş’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler alıp, ailesi ile sohbet eden Başkan Babaoğlu, “Faruk kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Terör koridorunu yok ederek, barış ve huzuru tesis etmek için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Faruk Kumaş başta olmak tüm tedavisi süren gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milleti olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız” diye konuştu.

SAKARYA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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