Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 15 ton LPG yüklü tanker devrildi, facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Karapürçek ilçesi Yüksel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 ton LPG yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. SAKTİM ekibi de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi. 15 ton LPG'nin bulunduğu tanker çevresinde sızıntı ihtimaline karşı önlem alındı. Yapılan kontrolde tankerde sızıntı olmadığı belirlendi.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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