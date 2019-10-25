Cumhuriyetin 96. yılı coşkuyla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecek. FOLKART tarafından sahnelenecek gösteriler ve Kent Orkestrası’nın konseri ile coşkulu bir şekilde kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlu olsun. 29 Ekim Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz kutlamalara tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” denildi.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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