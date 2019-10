AKM’de meme kanseri ilgili konferans gerçekleşti

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında AKM’de konferans gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında “Sağlıklı Yaşamın Sırları ve Kanserden Korunmanın Yolları” konulu sağlık konferansı düzenlendi. AKM’de gerçekleştirilen konferansta sağlıklı yaşamak ve kanserle mücadelede yapılması gerekenleri Uzm. Dr. Sevda Gürsel anlattı. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, İlçe Sağlık Müdürleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Konferansa aynı zamanda farklı okullardan lise öğrencilerinin de katılımı sağlanarak genç neslin sağlık konusunda bilinçlenmesi sağlandı.



Erken teşhis çok önemli

Erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Uzman Dr. Sevda Gürsel, “Tüm zararlı maddeleri bırakmak insanın kendi kafasında bitiyor. Vatandaşlarımız hasta olduklarında onları hasta eden zararlı etkenlerden kurtulmaya çalışıyorlar. Hayatımız bizim için çok önemli ve bu hayata sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından birisidir. Bu konuda erken teşhisin önemi bizleri tedaviye daha çabuk ulaştırabilir. Kanserin adını duyduğumuz zaman kaçmak için yer arıyoruz aksine daha fazla üzerine giderek onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Kanser taramalarına her zaman önem vermeliyiz. Adını duymaktan korktuğumuz hastalığın üzerine giderek onunla mücadele etmeliyiz” dedi.



Kanser yenilmeyecek bir hastalık değildir

Açıklamalarına devam eden Gürsel, “Günümüz koşullarında kanser; tansiyon, şeker ve birçok rahatsızlık gibi normal karşılanmakta. Erken teşhis ile birlikte bu hastalıktan kurtulmamız mümkün. Her 4 kadından birinin meme kanserinden yüzde 90 kurtulma ihtimali vardır. Ancak erken teşhis konulmadığı için hayatlarını kaybetmekteler. İmkânlarımızı geliştirerek meme kanseri taramalarını vatandaşımızın yanına kadar götürebiliyoruz. Yapılması gereken tek şey tarama konusunda bizlere izin vermenizdir. Kanserden erken teşhisle kurtulma imkânımız varken son evresine kadar doktora gitmeyi reddediyoruz. Bizler halkı korumak ve daha büyük kitleleri sağlıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmalıyız” diye konuştu.

