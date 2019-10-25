Başkan Yüce Girne’de toplantıya katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üye belediyeler toplantısına katıldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Girne’de gerçekleştirilen programa Başkan Yüce’nin yanı sıra KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, üye belediye başkanları ve davetliler yer aldı.

Güçlü iş birliği

Toplantının ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin üye belediyeler toplantısı için Girne’deydik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bakanlarıyla buluştuk. Öncelikle toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz; kültür coğrafyamızın sınırlarını kapsayan ülke ve şehirlerle iş birliğini kuvvetlendirmeyi, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek için ortak paydada buluşmayı önemsiyoruz. İnşallah bölgesel ve yerel iş birlikleriyle bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımlarında bulunmaya, ekonomik birliktelikler oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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