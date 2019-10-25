SAÜ patentli inovatif ürün dünyaya pazarlanıyor

Sakarya Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen UV ışıkta floresan özellik gösteren bitkisel boya Sanitest, profesyonel hijyen denetimi dönemini başlatıyor.

Yerli ve milli sermaye ile geliştirilen ve tamamen doğal Sanitest, alanında Türkiye’de üretilen ilk ve tek ürün olma özelliğine sahip. Ürünün lansmanı 14 Kasım Perşembe günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü bilim insanlarının yıllardır birlikte sürdürdüğü ArGe çalışmaları neticesinde, hijyen kontrolünü yüzde yüz denetlenebilir hale getiren bir ürün geliştirildi. Özellikle, hastaneler, veteriner sektörü, oteller, okullar, havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda enfeksiyon riskini minimuma indiren ürün, Sanidez İlaç iş birliği ile dünyaya pazarlanacak. Profesyonel hijyen denetimi dönemini başlatan ve inovatif bir ürün olan Sanitest’in seri üretimine başlandı. Sanitest, sağlık sektörüne hijyen denetimi alanında yeni bir soluk getiriyor. ArGe çalışmaları Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Sanitest, alanında Türkiye’de ilk defa üretilen yerli ve milli bir ürün olma özelliği ile dikkat çekiyor. Sanitest, hijyen gerektiren ortamlarda denetim personeli tarafından işaretlenecek kritik noktalara ve çok dokunulan yüzeylere kolaylıkla uygulanabiliyor. Sanitest uygulanan noktalara ultraviyole ışık yansıtıldığında temizlik yapılan alanda ışıma görülmezken, temizlik yapılmayan alanda ise ışıma görülüyor. Bu sayede ilgili ortamda gerekli hijyen çalışmasının yapılıp yapılmadığı profesyonel olarak kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Sanitest, insan sağlığına zararı olmayan tamamen doğal bitki özü içeriğiyle alanında üretilen ilk ve tek ürün olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle piyasada bulunan kimyasal ürünlere göre önemli bir avantaj sağlıyor. Sanitest ürününün yaygınlaşması ile hastaneler, veteriner sektörü, oteller, okullar, havalimanları, alışveriş merkezleri, gıda üretim tesisleri, hayvancılık tesisleri gibi hijyenin önemli olduğu alanlarda temizlik konusunda yaşanan suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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