Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda muhtarlar ile bir araya geldi.

Programda Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Ali Oktar, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile muhtarlar yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, çözüm ortakları olan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı, Federasyon Başkanı Erdal Erdem’e günün anısına plaket takdim etti. Tuzla Mahalle Muhtarı Musa Azaklı ise Başkan Yüce’ye Kabe örtüsü hediye etti.



Birlik beraberlik vurgusu

Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlar olarak görevimizin bilincinde hareket ediyoruz. Sakarya’da görev yapan muhtarlar olarak her zaman ilklere imza atmanın ve diğer şehirlere örnek olmanın gururunu yaşıyoruz. SEMOS ile muhtarlarımıza özel program kurulmasına vesile olduk. Muhtarlık hizmet binaları için gerekli girişimleri yaptık. Her zaman yerel yönetimlerle omuz omuza çalıştık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Sakarya Muhtarlar Federasyonu olarak muhtarlarımızın dilek ve isteklerini her zaman yerine getireceğimize söz veriyoruz. Bu dönem yeni seçilen 4 kadın muhtarımıza da görevlerinde başarılar temenni ediyorum. Vefat eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



Sorumlulukları birlikte göğüslüyoruz

Muhtarlarla bir arada olmaktan, birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Milletimizin teveccühüyle göreve geldiğimizde, bu yükün ağırlığının bilincinde olarak şehrimize hizmet aşkıyla harekete geçtik. Halkımızın oylarıyla seçilmiş olmak bize olduğu kadar sizlere de mesuliyet yüklüyor. Bu yükü paylaştığım siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Milletimizin iradesine hep birlikte sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Demokrasimizdeki en küçük idari birimimiz muhtarlık olmasına rağmen belki de en büyük sorumluluk yine sizlerde. Sadece demokrasi değil aynı zamanda ekonomik kalkınma da yerelde başlar” diye konuştu.



Ortak derdimiz Sakarya’dır

Sakarya'yı marka şehir haline getireceklerini ifade eden Başkan Yüce, “Büyük devlet olmak için en küçük idari birimlerimizden en büyük makama kadar herkesin arzusunun ülkenin istikameti ile aynı olması gerekir. Sağlıklı büyüme için bu şarttır. Her konuda aynı fikirde olmak elbette mümkün değildir. Ancak düşüncelerimiz farklı olsa da istikametimizin aynı olması, bir olması gerekir ki uyumu, koordinasyonu sağlayabilelim. Tam bu noktada hepimiz ülkemize, şehrimize en iyi nasıl hizmet edebilirim? sorusunu kendimize soruyoruz. Ülkemiz için, şehrimiz için ortak dertlerimiz var. İnşallah bu dertlerimizi de yine hep beraber çözeceğiz. Şehrimizin her konuda sizlere ihtiyacı var. Şehrimizin geleceğini şekillendirmek için, istikbalimizi inşa etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da beraber çalışacağız. Sizlerle olan yol arkadaşlığımız beş yıl boyunca devam edecek. Bu süre zarfında elimizden gelen gayreti göstererek şehrimizi ‘Marka Şehir’ haline getireceğiz. Önümüzde almamız gereken çok mesafe var. Elbette birçok zorlukla karşılaşacağız. Ancak yılmadan, yıkılmadan tüm engelleri aşarak şehrimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Ben buna inanıyorum. Sizler de inanın. Allah yardımcımız olsun. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

