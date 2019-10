SAÜ’de ‘FİG Pusula’ adlı bir etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu tarafından ‘FİG Pusula’ adlı bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Nevzat Kor salonunda yapılan etkinliğe TEKSEM ve Engelsiz Amazonlar Kurucusu Gamze Elibol, Azor Brand & People Solutions Kurucusu Emre Başkan ile Kariyer Koçu Selin Yetimoğlu konuşmacı olarak katıldı. Türkiye Engelsizler Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (TEKSEM) ve Engelsiz Amazonlar Kurucusu Gamze Elibol, konuşmasında hayatındaki belli dönüm noktalarına ve önüne çıkan engelleri nasıl aştığına değindi.

İlkokul öğretmeniyle yaşadığı kötü anısından ötürü okulu bırakmasıyla serüveninin başladığını ifade eden Elibol, “Hayat bana farklı açılardan kapılar açtı. Her engelin ardında da daima farklı bir şey vardı. Ben bazı şeyleri yaşamamış olsaydım şu an burada anlatacak güzel tecrübelerim olmazdı. Önüme sadece bedenimdeki farklılıktan dolayı birçok engel koydular. Öğretmenim yapamazsın dedi, doktorum olmaz dedi, ama ben hayallerimin peşini bırakmadım. Tiyatro bölümünü okuyamayacağımı öğrendiğimde, bir gün Devlet Tiyatrolarında kendi oyunumu oynayacağıma inandım. Zorlu bir yarışı inatçı ruhumla kazandım. Arkadaşlarımla beraber şu an 17 yıldır TEKSEM bünyesindeki oyunlarımı Devlet Tiyatrolarında oynuyoruz. Engelli çocuklara bu noktada ışık olmayı da kendime sorumluluk edindim. Şu an anneler de benim yanımda ve onlar da bir şeyler üretme çabasında. Annelerin amazon ve girişimci ruhları takdir edilmeye değer. Kısaca, hayat bazen size çok acımasız yaklaşabilir ama o acının ardında mutlaka bir sürpriz vardır, onu görmeye odaklanın. Unutmayın baş roller engel tanımaz” dedi.

Beyin ve çalışma şeklini örneklerle anlatan Azor Brand & People Solutions Kurucusu Emre Başkan, “Limbik beyin duygusal kararlar verdirir ve mantığımızı kullanmamızı sevmez. Erken kalkmak için kurduğumuz alarmı kapattıran limbik beyindir. Evimizde yemek yerken tüm aile üyelerinin her gün aynı sandalyeye oturması limbik beynin bir işlevidir. Neokorteks ise limbik beynin aksine mantık, analiz sever. Bu noktada konfor alanına bağlı olan limbik beyindir. Konfor alanında sürekli aynı şeyleri deneyimleriz, farklılık yoktur. Einstein’ in ‘delilik hep aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar almayı beklemektir’ sözü tam olarak bu durumu anlatır. En basitinden okuldan çıkınca eve farklı bir yoldan gitmek, farklı sokaklarla tanışmak konfor alanının dışına çıkmaktır. Steve Jobs, Elon Mask, Gandhi gibi isimler konfor alanının dışına çıkarak belli bir yere gelmiş insanlardır. Yani konfor alanının dışına çıkamazsan değişemezsin, değişmezsen de geleceğin bir parçası olamazsın” diye konuştu.

SAKARYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.