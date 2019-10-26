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Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde yol kenarında otlandığı sırada ayağı kayıp dengesini kaybeden inek kanala düştü. İneği kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen başarısız olunca, hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen ineği kurtarmak için müdahele etti. Çelik halatlarla kanala inerek ineği bağlayan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği kanaldan çıkarmayı başardı.
Kurtarma çalışmasının ardından veteriner hekim tarafından muayene edilen ineğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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