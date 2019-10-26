Sakarya’nın Karasu ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde yol kenarında otlandığı sırada ayağı kayıp dengesini kaybeden inek kanala düştü. İneği kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen başarısız olunca, hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen ineği kurtarmak için müdahele etti. Çelik halatlarla kanala inerek ineği bağlayan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği kanaldan çıkarmayı başardı.

Kurtarma çalışmasının ardından veteriner hekim tarafından muayene edilen ineğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:11

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.