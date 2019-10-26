Hendek’te traktör devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesinde Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayraktepe istikametinden Hendek istikametine doğru seyir halinde olan odun yüklü 54 HF 176 plakalı traktörün devrilmesi sonucu traktörde bulunan Ü.V. ve C.D. isimli 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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