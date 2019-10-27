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BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları toplantısına katıldı

İHA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, belediye başkanları toplantısında, "Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullandığımıza kadar ağır iftiralar atıldı” dedi.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun ev sahipliğinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Belediye Başkanları toplantısı gerçekleşti. Toplantıya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Tuna Koç da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile toplantı başladı.
BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı başladığında çeşitli dünya ülkelerinden tepkiler geldiğini hatırlatarak, “Tabii Türkiye olarak hem Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye’yi ciddi anlamda tehdit eden teröristleri oradan çıkarmak, bölgeyi terörden temizlemek, hem güvenli bir bölge oluşturarak Suriye’den ülkemize gelmiş olan 3 buçuk milyondan fazla mültecinin önemli bir kısmını tekrar orada ikamet ettirmek ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak adına önce Zeytin Dalı Harekatı, şimdi de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Tabii bu harekat başlatılınca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliğinde bulunan bazı üyelerden, çeşitli dünya ülkelerden farklı tepkiler geldi. Çok haksız bir şekilde Türkiye’nin sanki Suriye topraklarını işgal girişiminde bulunduğu ima edildi. Harekatın teröristlere değil de sanki Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Hatta bunu daha ileri noktaya taşıyayım, kimyasal silah kullandığımıza kadar ağır iftiralar atıldı” dedi.

"Vatandaşların bütün talepleri ziyadesiyle karşılanmış olacak"
Yönetimleri altında bulunan bütün vatandaşların yerel yönetimlerin yapması gereken işler hususunda bütün taleplerinin karşılanmış olacağını belirten Destici, “Bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte hem bugüne kadar yapmış oldukları hizmetleri değerlendirme hem de bundan sonraki çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Seçildiklerinden dolayı ben öncelikle belediye başkanlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle yürütmüş oldukları başarılı çalışmadan dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılı çalışmaları bu dönem boyunca artarak devam edecek ve milletimizin bizim yönetimimiz altında bulunan belediyelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yerel yönetimlerin yapması gereken işler hususunda bütün talepleri ziyadesiyle karşılanmış olacak” diye konuştu.

"Her türlü katkıyı sunacağız"
Destici, “Tabii önümüzde bir yerel yönetimler yasası var. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak yakında Meclise girecek olan taslak metin üzerinde de bir çalışma yürütüyoruz. Daha önce de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Özhaseki Bey'le yaptığımız görüşmede bu taslak metni bizlere kendileri sundular. Bu taslak metin üzerinde de biz arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte bu taslak metini değerlendireceğiz ve bu anlamda da biz kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi kendilerine ileteceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getireceğiz, kamuoyunda dile getireceğiz. Türkiye’de yerel yönetimlerin problemlerinin çözümlenmesi noktasında ve bundan sonraki süreçte hizmetlerin yerinden daha hızlı bir şekilde yerine getirilmesi noktasında da her türlü görüşümüzü ortaya koyacağız hem de bunun sağlanması her türlü katkıyı sunacağız” şeklinde konuştu.

SAKARYA

27 Ekim 2019 Pazar

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